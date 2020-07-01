“Sektörün dijitalleşmesine liderlik ediyoruz”

Etkinliğe, Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan’ın yanı sıra şirketlerini Turkcell teknolojisiyle dijitalleştiren Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol katıldı. Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Direktörü Serdar Tarhan, şunları kaydetti: “Turkcell olarak sektörlerin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada şirketlerin acil olarak dijital dönüşümlerini tamamlamalarının gerekliliği ortaya çıktı. Yeni normal diye adlandırılan bu dönemde kısa sürede çok doğru projeler yapmak gerekiyor. Biz de bu süreleri tüm sektörlerden müşterilerimiz için kısaltmak için çalışıyoruz. Tüm sektörlerin dönüşümlerini Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca gerçekleştiriyoruz.”