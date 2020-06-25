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Ekonomi

Sektörel güven endeksleri haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:15:00 -
Sektörel güven endeksleri haziranda arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, haziranda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticarette yüzde 9,3, inşaat sektöründe 33,1 artış gösterdi. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 51,1 iken bu ay yüzde 8,5 artarak 55,5 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda yüzde 9,3 artarak 86,4’e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 58,5 iken bu ay yüzde 33,1 artarak 78 değerini aldı.

 

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