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Sektörel güven endeksleri

Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 5,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,3 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 geriledi

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14
Sektörel güven endeksleri

ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 5,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,3 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 75,7 iken, bu ay yüzde 5,4 artarak 79,8 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 8 ve yüzde 4 artarak 72, 74,4 ve 93,1 değerlerini aldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de kasım ayında yüzde 4,3 artarak 90,7 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 14 artarak 67,6 ve 91,7 değerlerine ulaştı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 3,5 azalışla 112,9 olarak kayıtlara geçti.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 58,7 iken, kasım ayında yüzde 3,5 azalarak 56,6 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2,5 azalarak 45,4 ve 67,7 değerlerine geriledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14
  1. Hizmet sektörü güven endeksi
  2. kasım
  3. Sektörel güven endeksleri
  4. Türkiye İstatistik Kurumu

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