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Sektörel güven endeksi düştü

Nisanda hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azaldı.

24 Nisan 2018 Salı 11:01
Sektörel güven endeksi düştü

Hizmet sektörü güven endeksi nisanda yüzde 2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi martta 99,1 iken, nisanda yüzde 2 azalarak 97,1'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde "iş durumunun" iyileştiğini ve "hizmetlere talebin" arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere talebin artmasını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe nisanda bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri, sırasıyla yüzde 1,7, yüzde 1,9 ve yüzde 2,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda yüzde 2,3 düşüşle 100,3'e geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların arttığını" ve gelecek üç aylık dönemde "iş hacmi-satışların" artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. "Mevcut mal stok seviyesinin" mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 4,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 2,2 artış kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi martta 78,9 iken, nisanda yüzde 0,1 azalarak 78,8'e geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, gelecek üç aylık dönemde "toplam çalışan sayısında" artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. "Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini" mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 1,9 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 2,3 artış olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:01
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