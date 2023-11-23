Sektörde bir ilk! Akaryakıtta Vaay dedirten kasım indirimi!

Tüm dünyada olduğu gibi Kasım ayı, Türkiye’de de tüketicilerin merakla bekledikleri, yılın en avantajlı ve tasarruflu alışveriş ayına dönüştü. Online pazar yerlerinde sepetlerini aylar öncesinden dolduran tüketiciler, mağazalarda da Kasım ayına özel indirimlerle avantajlı alışverişin keyfini sürüyor.

Akaryakıt sektöründe sunduğu avantajlar ve teknolojisi ile öne çıkan Aytemiz Vaay mobil uygulaması, bu alışveriş döneminde Aytemiz Vaay’lılara özel bir kampanya ile sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 24-26 Kasım tarihlerinde Aytemiz Vaay mobil uygulamasında sunacağı “Vaay Dedirten Kasım İndirimi” kapsamında kullanıcılar, mevcut indirim oranlarına ek toplamda yüzde 4’e varan indirimle akaryakıt alabilecek. Bu uygulama, Kasım ayı indirim dönemine özel gerçekleşirken akaryakıt sektöründe de bir ilk olacak.

Aytemiz Vaay mobil uygulamasına akaryakıtta yüzde 4’e varan indirim

Aytemiz Vaay mobil uygulaması ile kullanıcılara çeşitli kampanyalardan ve indirimlerden yararlanma imkânı sunan Aytemiz, Kasım indirimleri kapsamında benzin ve motorin alımlarında geçerli yüzde 4’e varan indirim sağlıyor. 24-26 Kasım tarihleri arasında Aytemiz Vaay üzerinden akaryakıt alan kullanıcılar, bu indirimden sınırsız olarak faydalanabilecek.

Aytemiz Vaay mobil uygulamasını Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery üzerinden ücretsiz indirebilir ve kolayca kayıt olabilirsiniz. Birden fazla aracınız için plaka kaydederek Aytemiz Vaay avantajlarından tüm aile faydalanabilirsiniz.

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Ayrıca Aytemiz, yeni nesil market konsepti ON 7/24 Market’lerinde Kasım ayına özel indirimli ürünler de sunuyor. Keyifli ve tasarruflu bir yolculuk için Aytemiz Vaay uygulaması üzerinden avantajları kolayca takip edilebilirsiniz.