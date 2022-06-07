Seksenden fazla kadının katili! Kafalarını kesti! Korkunç gizem çözüldü...

Florida'da neredeyse 50 yıl önce keşfedilen insan kalıntılarıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Yetkililerin bir genç kıza ait olduğunu tespit ettiği kalıntıların, muhtemelen bir seri katille bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

"BİR ŞEYLERİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Takvim yaprakları 1963'ü gösterirken Gerard Schaefer, Florida'daki bir lisede, yaratıcı yazarlık sınıfında eğitim alıyordu. Yazdıkları tam anlamıyla çarpık bir aklın ürünüydü. Schaefer, bir danışmana yönlendirildi ve terapiste "Bir şeyleri öldürmek istiyorum" diyerek itirafta bulundu. Kendi deyimiyle "ineklere ateş etmek ve palayla hayvanların kafalarını kesmek" artık onu tatmin etmiyordu.

"YÜZYILIN EN İYİ SERİ KATİLİYİM"

Ancak ironik olarak polis memuru olarak çalışmaya başladı ve kendi arkadaşları tarafından tutuklandığında da hala bu işi yapıyordu. Schaefer, hapishanede yazdığı mektuplarda eski kız arkadaşı Sondra London'a “Muhtemelen bu yüzyılın en iyi seri katillerinden biriyim" diye yazdı. Kendini "en becerikli katil" olarak nitelendirdi ve her deneyimden keyif aldığını söyledi.

SEKSENDEN FAZLA KADININ KATİLİ

Florida'da uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan Gerard Schaefer, her ne kadar sadece iki cinayetten hüküm giymiş olsa da, yetkililer işlediği cinayetlerin sayısının onlarca olduğuna inanılıyor. Schaefer, sık sık öldürdüğü insanların sayısının seksenden fazla olmasıyla övündü. Kurbanlarının hepsi kadındı.

50 YILLIK İNSAN KALINTILARIYLA İLGİLİ ŞOK GERÇEK

Florida'da neredeyse 50 yıl önce keşfedilen insan kalıntılarıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Yetkililerin bir genç kıza ait olduğunu tespit ettiği kalıntıların, muhtemelen bir seri katille bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

KEMİKLERDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY KALMADI

Palm Beach County Şerif Dedektifi William Springer Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek bir gizemi açığa kavuşturdu. 15 yaşındaki Susan Poole 1972'de ortadan kaybolmuştu. Aylarca süren aramalardan sonuç alınamamış, ancak 1974'te iskelet kalıntıları bulunabilmişti. Poole ile iskelet kalıntılarının bağlantısı ise bu zamana dek kurulamamıştı. Şerif William Springer, yakın zamana kadar kayıp kızın DNA'sıyla kalıntıların eşleşmediğini söyledi.

Springer, 15 yaşındaki kız çocuğunun bir ağaca bağlandığını ve ondan geriye hiçbir şey kalmadığını söyledi. Şerif, "Bulduğumuz sadece iskelet kalıntılarıydı, kemiklerinden başka ondan geriye hiçbir şey kalmamıştı" ifadelerini kullandı. DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Yetkililer kuzey Palm Beach'te bulunan cesedi teşhis edemedikten sonra dava soğudu ve 2015'te DNA'sı ulusal bir kayıp kişiler veritabanına sunulduğunda hala hiçbir şey bulunamamıştı. Yetkililer genç kızın kalıntılarını tanımlamaya çalışmak için, yaşasa nasıl görüneceğine dayanarak, kurbanın bir bilgisayar bileşimini yaptılar. Ama ne yazık ki, kimse görüntüyü tanımadı.

Dava sonunda, DNA profilleri oluşturan Teksas merkezli bir adli tıp laboratuvarı olan Otram, kurbanın annesinin ve kardeşlerinin isimlerini verdiğinde çözüldü. Poole'un hala hayatta ve 90'lı yaşlarında olan annesi, bir DNA örneği verdi ve Springer'ın söylediğine göre kalıntılarla eşleşti. Poole, 1972'de Noel'den hemen önce kayıp olarak rapor edilmişti.

KAFALARINI KESTİ

Springer, Poole'un 16 ve 17 yaşlarındaki iki kızı öldürmekten suçlu bulunan seri katil Gerard Schaefer tarafından öldürülmüş olabileceğine inanıyor. Her ikisi de Nisan 1973'te uzuvları ve kafaları kesilmiş halde bulunmuştu. 1995 yılında hapishanede öldürülen Schaefer, 30'a yakın ölümle suçlandı. Marin County'de yerel bir polis memuru ve şerif yardımcısıydı.

EN MUHTEMEL ŞÜPHELİ

Springer, suçlu bulunduğu iki cinayet Poole'un ölümüne benzer olduğu için, Schaefer'ı Poole'un ölümündeki "en muhtemek şüpheli" olarak nitelendirdi. Schaefer aleyhindeki herhangi bir kanıt ikinci dereceden olacaktı.

Springer, suçlunun kesin olarak Schaefer olduğundan emin olmak ve Poole'un son günlerini anlamak için aynı karavan parkında yaşayan arkadaşlarıyla konuşmak istediğini söyledi. "Yapmaya çalıştığım şey, onun son haftalarını, faaliyetlerinin neler olduğunu anlamak ve kanıtları bir araya getirmek" diyen şerif, "Okula gitmiyordu, annesi okulu bıraktığını söyledi, bu yüzden günlük aktivitelerinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.