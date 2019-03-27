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Sekmen’den Mumcu için cazibe vurgusu

Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında rotasını bu kez Aşağı Mumcu Caddesi’ne çevirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:00
Sekmen’den Mumcu için cazibe vurgusu

Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmaları kapsamında rotasını bu kez Aşağı Mumcu Caddesi’ne çevirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşağı Mumcu esnafıyla buluştu. Sekmen, işyerlerini tek tek ziyaret ederek bir araya geldiği Aşağı Mumcu esnafını dinledi, beklentilerine kulak verdi. Güzergâh üzerindeki tüm işyerlerini ziyaret ederek esnafla buluşan Başkan Sekmen, şehir merkezi ve özellikle de Mumcu için tasarladıkları projelerle yeni bir döneme başlangıç yapacaklarını söyledi. Mumcu’nun, Erzurum için çok özel bir yer teşkil ettiğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu semtin dünü ve bugünü arasında mutlaka bir mukayese yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Mumcu, sürekli gelişen Erzurum’un çekirdeği olacak, cazibe merkezi olacak” diye konuştu.


“MUMCU, ERZURUM’UN ÇEKİRDEĞİ DEMEK”


Erzurum şehir merkezinin baştan aşağı değişen çehresine herkesin tanık olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Biz Erzurum’un her bölgesini sadece AK Parti’ye has bir yerel yönetim ve hizmet tarzıyla tanıştırdık. Kuşkusuz her semtimizin kendi özelinde ve yine kendine has değerleri var, potansiyelleri var. İşte biz yatırım ve hizmet planlarımızı bu potansiyellerden yola çıkarak yaptık, yapıyoruz. Mumcu semtimizin şehir merkezini teşkil ediyor olması sebebiyle bizden beklentileri farklı olduğu gibi, bizim de bu semtimize yönelik olarak vizyon projelerimiz var. Kararlıyız; Mumcu’yu inşallah Erzurum’un bir numaralı çekim merkezi haline getireceğiz. Burada kentsel dönüşüm projemiz var. Burada hem bu çalışmaları hem de modern kent mimarisini yeni sosyal yaşam alanları ile taçlandıracak, Erzurum’a bu vesileyle yepyeni bir değer daha katmış olacağız” şeklinde konuştu.


SEKMEN, ESNAFTAN DESTEK İSTEDİ


Aşağı Mumcu ziyaretinde esnaftan büyük bir ilgi ve yakınlık gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçmenlerden destek istemeyi de ihmal etmedi. 31 Mart seçimleriyle Erzurum’un büyüme ve gelişme sürecinin devam edeceğini dile getiren Başkan Sekmen, “Biz Erzurum’un yarınlarını yine hemşehrilerimizle birlikte inşa edelim diyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı, yapacaklarımıza teminat olarak gösteriyor, yeni hedeflere doğru, yeni eserlere, yeni hizmet ve yatırımlara birlikte kavuşalım istiyoruz. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var, halkımızdan alacağımız güce çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:00
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