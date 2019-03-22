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Sekizli kültür setinin dağıtımına başlandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan Aliağa Kent Kitaplığı’na ait sekizli kültür setinin dağıtımına başlandı.

22 Mart 2019 Cuma 16:29
Sekizli kültür setinin dağıtımına başlandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan Aliağa Kent Kitaplığı’na ait sekizli kültür setinin dağıtımına başlandı.


‘Oku Okut’ projesi kapsamında okurseverlere ücretsiz olarak dağıtılan dörtlü ve altılı setlerle dikkat çeken Aliağa Belediyesi, dağıtımına başladığı sekizli kültür seti ile kendi kültür rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında oluşturulan “Aliağa Kent Kitaplığı” serileri ile Aliağa ve çevresini konu alan arkeolojiden coğrafyaya, toplumsal yaşamdan Osmanlı arşivlerine kadar birçok bilimsel çalışma Aliağalı tarihseverler ile buluşturuldu.


“Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında basımı gerçekleştirilen toplam 2 bin 140 sayfalık dev arşiv ise birçok yönden Aliağa tarihine ışık tutuyor. Okurseverler, başucu ve kaynak niteliğindeki kitapları Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masadan ücretsiz edinebileceği, Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasından e-belediye "yayınlarımız" bölümünden de PDF olarak kitapları indirebileceği ya da dinleyebileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:29
  1. kitap
  2. kültür
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