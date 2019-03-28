Aliağa Kent Kitaplığı’na ait sekizli kültür setinin dağıtımı devam ediyor. Yoğun ilgi gören kültür setinin dağıtımı 5 Nisan’da sona erecek.

Aliağa Belediyesi, beş yıl önce başlattığı “Oku, Okut” projesi kapsamında bugüne kadar 4’lü ve 6’lı kültür setleri ile bir kültür rekoruna imza attı. Son olarak 8’li set olarak dağıtılan kültür yayınlarıyla kendi rekorunu kırdı. Aliağa Belediyesi vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıttığı kültür setleriyle hiçbir kamu kurumunun yapamadığını yaptı ve cumhuriyet tarihinde bir ilki başardı.

Proje kapsamında oluşturulan “Aliağa Kent Kitaplığı” serileri ile Aliağa ve çevresini konu alan arkeolojiden coğrafyaya, kültürel ve sosyal yaşamdan Osmanlı arşivlerine kadar birçok bilimsel çalışma Aliağalı tarihseverler ile buluşturuldu.

2 bin 140 sayfalık kültür seti

“Aliağa Kent Kitaplığı” adı altında basımı gerçekleştirilen 432 sayfalık ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar’, 400 sayfalık ‘Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu’, 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt”, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl”, 200 sayfalık “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”, 120 sayfalık “Aliağa Coğrafya Atlası” ile serinin ilk çocuk kitabı 80 sayfalık “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” sekizli set olarak okuyucu ile buluştu. Toplam 2 Bin 140 sayfalık dev arşiv birçok yönden Aliağa tarihine ışık tutuyor.

Kitapları Hilal Masadan ücretsiz edinin

Okurseverler başucu ve kaynak niteliğindeki kitapları Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masadan ücretsiz edinebilirler. Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasından E-Belediye-Yayınlarımız bölümünden pdf olarak indirebilir ya da dinleyebilirler.