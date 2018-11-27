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Sekiz aylık bebeğin gelişim özellikleri

Sekiz aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 23:00
Sekiz aylık bebeğin gelişim özellikleri

Emekleyemez, fakat bir eksen etrafında dönmeyi becerir.

Yatar vaziyette bir elin parmağını yakalayarak, oturtmak için kendini yukarı çeker, oturtulduğunda, yardımcısız rahatça dengesini temin eder. Sırt diktir, bazen iki elini destek yaparak denge sağlar. Omzundan tutulup yana itildiğinde, düşmemek için, diğer kolunu yere dayayarak destek yapar.

Yürüme ve emekleme açısından sekizinci ayda hâlâ fazla bir ilerleme göstermez. Koltuk altından tutulup tabanlar yere değdirildiğinde, zıplama hareketi yapar; fakat kalçalar hâlâ büküktür.

Önceden kazanılan yakalama becerileri mükemmel hâle gelir. Elindeki oyuncakla oynar, cismi avuç içinde gezdirir.

Bir perde açılıp kapandığı zaman çok ilgi duyar. Dikkatini bir noktaya toplamaya başlamıştır.

Yabancılardan korkmaya ve çekinmeye başlar. Yakınlarını iş yaparken, bir şey anlatırken dikkatle izler. İnsanlarla ilişkileri etkinlik kazanır. Bir ayna karşısında kendi yüzünü gören çocuk, ona dostça davranır.

Konuşma yoktur fakat fısıltıya benzer sesler çıkarır.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:00
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