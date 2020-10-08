Nick nedir? Rumuz ya da kullanıcı adı yerine sıklıkla nick ifadesi kullanılıyor. Doğru nick tercihi kişileri sosyal platformlarda öne çıkarıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi hem güzel hem de farklı bir nick arıyor. Nick bulmak kadar söz konusu bu rumuzların şekilli, farklı yazılması da dikkat çekiyor. Peki, şekilli nick nasıl yazılır?

Şekilli nick nasıl yazılır?

Şekilli nick yazmak isteyenler bunun yollarını araştırıyor. Harflerin karakterlerini değiştirerek nicklerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca sayıları, noktalama işaretlerini kullanarak da nickler hazırlayabilirsiniz. Daha az zahmet ve daha iyi bir sonuç içinse nick yazma sitelerine göz atabilirsiniz. Pek çok site şekilli nick yazma işlemini yapıyor. Bu işlem içinse ücret alınmıyor. Nikinizi yazmanız ve karşınızda belirecek şekillerden birini seçim kopyalamanız yeterli olacaktır. Nick yazmak için tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını da araştırmanızda yarar var.

Havalı nickler

Dikkat çeken bir nick arayanlar internette genellikle 'Havalı nick örnekleri' konusunu araştırıyor. Havalı bir rumuza sahip olmak istiyorsanız; savaşçı isimleri, süper kahraman isimlerini tercih edebilirsiniz. Tarihi kişilerin isimleriyle kendi isimlerinizi birleştirdiğinizde de beğenilen bir nicke sahip olabilirsiniz. Ayrıca futbolcu isimleri de işinize yarayacaktır. Özellikle kendi isminizi Güney Amerikalı bir futbolcu adına benzetmeniz ilgi çekecektir. Savaş oyunlarını tercih edenler ise güç ifade eden nickleri tercih edebilir. Örnek vermek gerekirse 'Cobra Bite-Kobra ısırıkığı', ' Chasm Face-Uçurum Yüzü', 'Bug Fire-Böcek ateşi', 'Death-Ölüm', ' Destiny-Kader' , 'Devil Blade-Şeytan Bıçağı' vb.

Rusça şekilli nick

Korece şekilli nick | Yerli, yabancı, şekilli nick yazmak isteyenler bunun için hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Nick yazmak için internet sitelerine göz atabilirsiniz. Ayrıca Play Store ve App Store’da onlarca nick yazma uygulaması bulunuyor. Söz konusu uygulamalardan birini seçip mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz.