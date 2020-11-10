Şekersiz brownie tarifi | Diyet brownie nasıl yapılır?

Şekersiz kek yapılışı | Tatlı krizlerini önüne geçmek için hafif bir tatlı arıyorsanız; bu tarif tam size göre. Peki, şekersiz diyet kek nasıl yapılır?

Şekersiz brownie tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı kakao

1 adet avokado

1 adet yumurta

15 adet hurma

1,5 çay bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

Diyet brownie nasıl yapılır?

Leziz bu tarifi diyet yapmasanız bile sık sık hazırlamak isteyeceksiniz.

15 adet hurmanın çekirdeklerini çıkarın ve sıcak suyun içerisine alın.

Yarım saat sonra hurmaları suyla birlikte blendardan geçirin.

Püre haline getirdiğiniz hurmanın üzerine avokado, yumurta ve sütü ekleyip bir kez daha blendarı çalıştırın.

Bir kasenin içerisine karışımı alıp içerisine kakaoyu azar azar ekleyin.

Son olarak kabartma tozunu karışıma ilave edin.

Kek harcından daha koyu bir harç elde etmeniz gerekiyor.

Bir kek kalıbına harcı yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında keki kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kek ılındıktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.