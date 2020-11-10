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Kadın - Aile Şekersiz brownie tarifi | Diyet brownie nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şekersiz brownie tarifi | Diyet brownie nasıl yapılır?

Hafif brownie nasıl yapılır? | Diyet yaparken hafif bir tatlı arıyorsanız; şekersiz brownie tarifini deneyebilirsiniz. | Peki, diyet brownie nasıl yapılır? | Diyet brownie için gerekli malzemeler? | Kolay diyet brownie tarifi | Şekersiz kek tarifi | Şekersiz kek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:45:00 -
Şekersiz brownie tarifi | Diyet brownie nasıl yapılır?

Şekersiz kek yapılışı | Tatlı krizlerini önüne geçmek için hafif bir tatlı arıyorsanız; bu tarif tam size göre.  Peki, şekersiz diyet kek nasıl yapılır?

Şekersiz brownie tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı kakao
  • 1 adet avokado
  • 1 adet yumurta
  • 15 adet hurma
  • 1,5 çay bardağı süt
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Diyet brownie nasıl yapılır?

Leziz bu tarifi diyet yapmasanız bile sık sık hazırlamak isteyeceksiniz.

15 adet hurmanın çekirdeklerini çıkarın ve sıcak suyun içerisine alın.

Yarım saat sonra hurmaları suyla birlikte blendardan geçirin.

Püre haline getirdiğiniz hurmanın üzerine avokado, yumurta ve sütü ekleyip bir kez daha blendarı çalıştırın.

Bir kasenin içerisine karışımı alıp içerisine kakaoyu azar azar ekleyin.

Son olarak kabartma tozunu karışıma ilave edin.

Kek harcından daha koyu bir harç elde etmeniz gerekiyor.

Bir kek kalıbına harcı yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında keki kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kek ılındıktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Pişmeyen havuçlu kek nasıl yapılır?
Pişmeyen havuçlu kek nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Pişmeyen havuçlu kek nasıl yapılır?

 

 

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