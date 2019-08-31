Şekersiz aşure nasıl yapılır?

Bu güzel ayda, bereketi artıracak aşureyi sizler için daha sağlıklı hale getirerek derledik. Yapay tatlandırıcılar yerine, doğal malzemeleri kullanarak aşurenizi tatlandırmak mümkün.

Bu tarifte şeker yerine bal eklemesi yaptık ve harika bir lezzet elde ettik. Dilerseniz doğal tatlandırıcı kullanarak daha sağlıklı aşureler yapmak mümkün.

Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar

Malzemeler

yarım kilo aşurelik buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

4 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı süt

6 adet kuru incir

10 adet kuru kayısı

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 adet portakal suyu

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuş üzümü

5 adet karanfil

3 yemek kaşığı bal

1 avuç fındık

1 avuç ceviz

1 su bardağı nar

1 çubuk tarçın

Öncelikle buğdayı, nohutu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün, ayrı tencerelerde haşlayıp, sularını süzerek ılımaları için kenara alın.

Bu esnada kuru üzüm, pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplar içerisinde suda bekletin.

Derin bir tencere alarak, önce buğdayı bir taşım yine haşlayın. Üzerine nohut ve fasulyeyi ilave edip, bütün malzemeleri karıştırın. Ardından malzemelerin üzerini geçecek şekilde su ilave edin. Eğer suyu azalıyorsa, kaynatıp eklemenizde yarar var.

Kaynadıktan sonra kayısı ve inciri içerisine koyun.

Bir kenarda kuru üzümü kaynatıp, suyunu süzün. Bu sayede aşurenin kararmasını önleyeceksiniz.

Ardından kuru üzümleri, irmiği ve pirincide kaynayan tencereye ilave edin.

5 dakika sonra içerisine sütü ilave edin.

İndirmeye yakın karanfil ve portakal ilave edin.

Ocaktan indirdikten sonra, cevizleri ve balı ilave edip karıştırın. Bir süre dinlendirin.

Kaselere boşaltıp, soğuduktan sonra süsleyerek servis edin.

Aşure gününüz mübarek olsun...