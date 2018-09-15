Şekerin tam 9 doğal çeşidi var kayısıda

Toz ve kesme rafine şeker kansere yolculuğun en başta gelen adımı...

Obeziteyi tetikleyen de o.. Aman uzak durun. Oysa kayısı doğal şekerin tam dokuz çeşidini birden sunuyor. PH’ı 3-4 arasında değişen taze kayısı; dokuz farklı şeker, on sekiz serbest aminoasit, zengin A vitamini ve betakaroten, yüksek miktarda potasyum ve demir elementi ihtiva etmekte..

Çayınızı şekerle değil, kuru kayısı dişleyerek yudumlayın.. Kabızlık sorunu da asla çekmezsiniz..