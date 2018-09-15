Şekerin tam 9 doğal çeşidi var kayısıda
Rafine toz ve kesme şeker sağlığı tehdit ederken...15 Eylül 2018 Cumartesi 20:11
Toz ve kesme rafine şeker kansere yolculuğun en başta gelen adımı...
Obeziteyi tetikleyen de o.. Aman uzak durun. Oysa kayısı doğal şekerin tam dokuz çeşidini birden sunuyor. PH’ı 3-4 arasında değişen taze kayısı; dokuz farklı şeker, on sekiz serbest aminoasit, zengin A vitamini ve betakaroten, yüksek miktarda potasyum ve demir elementi ihtiva etmekte..
Çayınızı şekerle değil, kuru kayısı dişleyerek yudumlayın.. Kabızlık sorunu da asla çekmezsiniz..
YORUM YAZ