Şekerin çuvalı ne kadar? Bir çuval şeker fiyatı ne kadar? Güncel çuval şeker fiyatı...

Ayçiçek yağında yaşanan spakülasyonlar bu kez şeker fiyatlarında yapılmaya çalışılıyor. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 290 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde temel gıda ürünü şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, şeker arzıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Şeker üreticisi firmalara uyarı yapıldığını belirten bakanlık, firmaların maliyetin çok üstünde piyasaya mal vermesinin ve stokçuluğun engelleneceğini söyledi.

Şekerin çuvalı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı şeker fiyatlarına ilişkin "Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü. TÜRKŞEKER, Ramazan öncesi imalatçı firmalara şeker arz edecek. Tüketici ve imalat yapan firmalara uygun fiyatla şeker tedarik edilecek." açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında, şu anda piyasada, şeker ve ayçiçeği yağı konusunda olduğu gibi benzer spekülatif hareketlerin devam ettiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi: "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır. Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bakanlığımız bazı şeker üreticisi firmaların maliyetlerinin çok üstünde piyasaya mal vermeye çalışmalarının ve stokçuluğa tevessül etmelerinin önüne geçecek her türlü imkana sahiptir."