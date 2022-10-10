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Ekonomi Şekere de zam geldi! Kilosu o rakamı aştı! Yeni fiyatına bakın
Ekonomi

Şekere de zam geldi! Kilosu o rakamı aştı! Yeni fiyatına bakın

Yumurtanın ardından şekere de zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 11:57:00 -
Şekere de zam geldi! Kilosu o rakamı aştı! Yeni fiyatına bakın

Yumurtanın ardından şekere de zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

 

BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.

Kilosu 16.20 liraya yükseldi

Türkşeker'in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL'den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı. Türkşeker'in kilogram başına 15 TL'den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL'ye yükseldi. Bu fiyatlara KDV dahil değil. Türkşeker'in sitesinde söz konusu zam ile ilgili haber yok. Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarında iken Türkşeker'in piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık 1.000 ton ile sınırlı kalıyor.

 

 

 

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Yorumlar

ahmet

yeter be yeter bir yerde dursun artık bu zalimce yapılan zamlar geçen sene 5 liraya aldığımız şeker 25 lira oldu hala zam yapılıyor,bu devlet ne zaman bunlara "durun"diyecek,durumun vehametinden haberleri yokmu?yumurta uçtu,ekmek 4 dü 5 oldu,16 lı tuvalaet kağıdı 56 idi 77 oldu,insaf yahu belarus devleti kadar bile olamıyoruz,adamlar zam yapmayı yasakladı,biz bu zalimce zam yapanlara neden dur demiyoruz,bu zamlar bir yerde durmayacakmı?

Yom

Doldur daha ülkeye mülteciyi, sığınmacıyı doldur, Rusya Ukrayna’ya saldırır, iki taraf da bize damlar. İran zorbalık yapar, halkı kaçar bize gelir. Amerika Afganistan’a saldırır, halkı bize doluşur. Vatandaşı umursayan yok ki. Zaten sesini çıkaran hain, din düşmanı, chpkk, hdpkk, nankör diye susturuluyor
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