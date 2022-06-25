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Ekonomi Şekere büyük zam!
Ekonomi

Şekere büyük zam!

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 03:00:00 -
Şekere büyük zam!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, piyasalarda dengeyi sağlayamadığı gerekçesiyle görevden alınmış yerine Muhittin Şahin atanmıştı.

Şekere yine büyük zam geldi

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türk Şeker'in büyük oranda zam yaptığını açıkladı.

Zammı sosyal medya hesabından duyuran Yıldırım, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün zam kararını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Şekere büyük zam. Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere % 67, diğerlerine % 37 zam yaptı. Kristal sekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kg.şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı "

 

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Yorumlar

Adım qd

Yani sıradan marketlere kilosunu 15 TL'ye tarım kredi marketlere 13 TL ye satıcak. Peki bu zamana kadar marketlere 8 liraya satiliyornus biz. Niye hiç görmedik ucuz şeker.

Eren

7.5 kiradan alıp25 liraya logosunu vurup soygun yapan çetelere denildi. Geçilmiş bir karar. Bakalım soyguncu marketler bu zamların üzerine yüzde kaç bindirecekler.
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