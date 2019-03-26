Şekerden kurtulmak için Fransa’dan Gaziantep’e geldi

Fransa’da yaşayan 10 yıllık şeker hastası 53 yaşındaki Mehmet Duman, şeker hastalığından kurtulmak üzere geldiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde, gerçekleştirilen başarılı diyabet cerrahi ameliyatı sonrası sağlığına kavuşarak yaşadığı ülkeye döndü.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi sadece yurt içi değil, yurt dışından gelen şeker hastalarının derdine deva olmayı sürdürüyor. Uygulanan diyabet cerrahisi ile şeker ve onun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulanların sayısı her geçen gün artıyor.

Fransa’da yaşayan ve 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden 53 yaşındaki Mehmet Duman tedavi için Gaziantep’i tercih etti. Kendisi gibi şeker hastası olan komşusunun Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonun ardından hastalıktan kurtulduğunu öğrenen Duman, hemen hastane ile iletişime geçerek Gaziantep’e geldi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nin metabolik cerrahi ekibinin kontrolü ve yapılan tetkiklerin ardından operasyon için bir engelinin olmadığı belirlenen Duman, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Duman, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntem diyabet cerrahisi sonucu sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Duman, “Şeker değerim zaman zaman 400 mg’lere kadar çıkıyordu. Şeker hastalığı nedeniyle vücudumda ve gözlerimde sıkıntı yaşıyordum. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Ameliyatın ardından şekerim normal değerlere ulaştı. Doktoruma ve benimle çok iyi ilgilenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık personeline teşekkür ederim” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, "Hastamız 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyormuş. İnsülin kullanması gerektiği halde düzenli olarak da kullanmamış. Üstelik zaman içinde diyabete bağlı olarak karaciğerinde yağlanma, tansiyon ve görmesinde sıkıntılar baş göstermiş. Hastamızın diyabeti ve ona yandaş birçok sağlık problemi bu operasyonla ortadan kalktı. Artık diyabet ilaçları kullanmadan sağlıklı bir yaşam sürecek” diye konuştu.