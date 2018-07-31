0553 313 94 23

Şekerde kota oranları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2018/2019 pazarlama yılı için şeker ve nişasta bazlı şeker ile pancar şekeri kotaları belirlendi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:41
Şekerde kota oranları belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2,7 milyon ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 128 bin 250 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak.

Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikalarına 1 milyon 512 bin 600 ton A kotası, 75 bin 620 ton B kotası, Konya Şekere 435 bin 500 ton A, 21 bin 780 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Keskinkılıç Gıdaya 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 74 bin 300 ton A kotası, 3 bin 720 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 63 bin ton A kotası, 3 bin 150 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 43 bin 800 ton A kotası 2 bin 190 ton B kotası tahsis edildi.

NBŞ A kotaları da Cargill Tarıma 59 bin 166 ton, Amylum Nişastaya 41 bin 994 ton, PNS Pendik Nişastaya 19 bin 188 ton, Tat Nişastaya 8 bin 678 ton, Sunar Mısıra 5 bin 974 ton olarak belirlendi.

Karar, 2018/2019 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:41
  1. Kütahya
  2. Konya
  3. Kayseri
  4. Amasya
  5. nişasta bazlı şeker kotası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!