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Ekonomi

Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kredisi

Şekerbank, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı ile finansman desteği sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-12 11:16:54 -
Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kredisi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, yaklaşan Kurban Bayramı'na özel başlattığı kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için gelenekselleşen bayram kampanyası sunuyor.

Banka, bayram kampanyasıyla 60 aya varan vadeler, yüzde 0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkanı ile finansman desteği sağlayacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Temmuz'a kadar Şekerbank şubelerinden başvuru yapabilecek.

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