'Şeker ve tuz sigara muamelesi görmeli, restoranlardan kaldırılmalı'

Dünya Sağlık Örgütüne göre günde 5-6 gr tuz tüketmemiz gerekirken Türkiye'de günlük tuz tüketimi miktarı 10 gr. Sağlık Bakanlığı hem tuz hem de şeker tüketimini azaltmak için pastacılar ve lokantacılarla iş birliği protokolü imzalayacak. Peki tuz ve şekerin zararları ne, azaltılması ne sağlayacak? Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı şeker ve tuzun zararına parmak bastı, uyarılarda bulundu.

Tuz tansiyona neden oluyor

Tuz, sodyum ve klordan oluşuyor. Sodyum vücudumuzda su tutarak şişmelere, ödemlere, tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Tansiyon yüksekliği kalp yetmezliğine, kalp yetmezliği ölüme kadar götüren süreci başlatmış oluyor. Yemeklere tuz atmayalım. Yemeğin pişirilmesi esnasında bir miktar tuz gerekebilir. Ancak günlük tuz miktarının 5 gramı geçememesi gerekir. Siz birazcık turşu suyu içseniz bu miktarı geçmiş oluyorsunuz.

Rafine edilmiş şeker zehirdir

Şeker kullanımı İkinci Dünya Savaşı'nda kişi başına 5 gramdı. Ancak bugün bu miktar kişi başına günlük 100 grama çıkmış vaziyette. Dışarıdan alınan şekerden bahsediyoruz. Yemeklerle beraber ihtiyacımız olan şekeri alıyoruz. Bunun kaliteli olanı tahıllar ve baklagiller içerinde olan şekerdir. Dışarıdan rafine edilmiş şeker çok zararlıdır. Zehirdir. Hiç kullanmamak genelde mümkün olmadığından azaltın diyoruz. Günlük tuz miktarını 5 olarak gramı aşmamalıyız. Günlük dışarıdan alınan şeker miktarını 20 gramı geçirmemeliyiz.

"Bakanlığın düzenlemesi faydalı olacaktır"

Bakanlık düzenlemesi çok faydalı olacaklardır. Şekerve tuz sigara muamelesi görmeli. Restorantlardan kaldırılmalı. Şeker ve tuzun yerine, baharatların konması lazım. İkisi de alışkanlık yapar. Şekeri de tuzu da bırakan bir daha geri dönemez.