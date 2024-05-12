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Kadın - Aile Şeker tüketmek niyetine tarçın! Metabolizmaya sürat yaptıran kahve! Şaşırtıcı faydası var! En iyi içecek
Kadın - Aile

Şeker tüketmek niyetine tarçın! Metabolizmaya sürat yaptıran kahve! Şaşırtıcı faydası var! En iyi içecek

Yeniakit Publisher
2024-05-12 17:17:00 -
Şeker tüketmek niyetine tarçın! Metabolizmaya sürat yaptıran kahve! Şaşırtıcı faydası var! En iyi içecek

Metabolizmayı çalıştıran baharatların başında tarçın geliyor. Rakiplerden önde gelen kahve içerisine katılan özel malzemeler ise zayıflamayı sağlıyor. Kullananlar tarafından şaşırtıcı faydası bir kez daha gözler önüne serildi. Herkesin yaptığı işte o özel kahve tarifi...

Metabolizma hızlandıkça zayıflama kolaylaşır. Bu nedenle metabolizmayı hızlandıran baharatları kahve içerisine ekleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Metabolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt

1 çay kaşığı Türk kahvesi

Yarım çay kaşığı karabiber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yarım çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

Metabolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz.

Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz.

İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.

Not: Karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. İster sabah ister ara öğününüzde akşam yemeğinden önce rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

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