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Kadın - Aile Şeker pare tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Şeker pare tarifi, nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı tariflerinin en çok sevilenlerinden olan şekerpare tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:27:00 -
Şeker pare tarifi, nasıl yapılır?

Şekerpare Tarifi İçin Malzemeler

 125 gram oda ısısında margarin

 Yarım su bardağı pudra şekeri

 3 çorba kaşığı silme irmik

 1 adet yumurta

 2,5 su bardağı un

 1 paket vanilya

 1 çay kaşığı silme kabartma tozu

 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

 2 su bardağı şeker

 3 su bardağı su

 4-5 damla limon suyu

Yapılışı

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.

Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.

Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.

 Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.

 İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.

Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.

 

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