Şeker pancarı kotası ne oldu? Şeker pancarı kota sorgulama!

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ne kadar oldu?

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı. Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı. Bakan açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.