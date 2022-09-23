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Ekonomi Şeker pancarı alım fiyatında büyük artış
Ekonomi

Şeker pancarı alım fiyatında büyük artış

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 20:14:00 -
Şeker pancarı alım fiyatında büyük artış

 

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL tamamlama primi verilecek. Böylece şeker pancarı alım fiyatı yüzde 245 artış ile ton başına 1450 TL olmuştur. Hayırlı olsun”

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