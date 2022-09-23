Şeker pancarı alım fiyatında büyük artış
Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımızı ton başına 1400 TL olarak belirledik. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL tamamlama primi verilecek. Böylece şeker pancarı alım fiyatı yüzde 245 artış ile ton başına 1450 TL olmuştur. Hayırlı olsun”