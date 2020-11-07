Şeker koması nedir, hangi nedenlerden olur?

Tıp dilinde kandaki şeker miktarının normalin üstünde olmasına hiperglisemi denir. Şeker koması, diyabetli hastalarda kan ve idrarda glukoz ve keton yüksekliği ile beliren ve komaya kadar varabilen ciddi etkilerdir. Hasta kişilerin Tipll DM’nin özelliklerini ve şeker yüksekliği ve düşüklüğünün belirtilerini bilmesi gerekmektedir.

Şeker komasının ana nedeni hastanın insülin kullanımına dikkat etmemesinden dolayıdır. Üstelik hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, yeme bozuklukları, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar da şeker komasına yol açabilir.

Kan şekerinin yükselmesine bağlı belirtiler şunlardır;

Kan şekerinin yükselmesine bağlı belirtiler şu şekilde sıralanabilir; Sık idrara çıkma, çok su içme, çok yemek yeme, ağız kuruluğu, ağızda çürük meyve kokusu, ağırlık kaybı, mide bulantısı, karın ağrısı, halsizlik ve şuur bulanıklığı olabilir.