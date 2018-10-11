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Şeker-İş Başkanı İsa Gök’ün makam arabasının fiyatı ne?

Hem hükümet hem de vatandaş, ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşla mücadele etmenin yollarını ararken, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’a piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alınması tepkilere neden oldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:58
Şeker-İş Başkanı İsa Gök’ün makam arabasının fiyatı ne?

Hem hükümet hem de vatandaş, ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşla mücadele etmenin yollarını ararken, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’a piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alınması tepkilere neden oldu.

Türkiye'de son haftalarda tüm kesimler tasarruf önlemlerini tartışırken, şeker işçilerinin örgütlendiği Şeker-İş Sendikasından tartışmalı bir hamle geldi.  2006 yılından bu yana sendikanın genel başkanlığını yapan İsa Gök’ün makam aracı değişti ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alındı. Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık, aldık” dedi.

İsa Gök, aracın fiyatına ilişkin tartışmalara şu şekilde cevap verdi:  “Kullandığım araç arızalandı. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu.  Rakamı bilmiyorum. Arkadaşlar pazarlık yapıp aldı. Mercedes aldığında da bir yığın dert oluyor, diğer arabalarda da dert bitmiyor. Kars’a, Ağrı’ya, Muş’a her yere gidiyorum. Ne gerekiyorsa o yapıldı, bu konulara mı kalındı”

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:58
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