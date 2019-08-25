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Şeker Hastalığına Bağlı Kapanan Gözü 35 Yıl Sonra Açıldı

Kayseri’de şeker hastalığı yüzünden 35 yıldır tek gözü görmeyen Şerife Taşkıran, Doktoröz Göz Ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:41
Şeker Hastalığına Bağlı Kapanan Gözü 35 Yıl Sonra Açıldı

Kayseri’de şeker hastalığı yüzünden 35 yıldır tek gözü görmeyen Şerife Taşkıran, Doktoröz Göz Ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış tarafından yapılan tedavinin ardından aydınlığa kavuştu.


Kayseri Doktoröz Göz Ve Cerrahi Lazer Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre her iki gözünde şeker hastalığı nedeni ile görmekte ciddi sıkıntılar çeken Şerife Taşkıran’ın (77) sol gözünde 35 yıldır, sağ gözünde 9 yıldır sorun olduğu belirlendi. Daha önce tedavi gören hastalar yolu ile Doktoröz Göz ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’a ulaşan hasta aradığı şifayı buldu. Gözleri kapandığı için görmekte sıkıntı çeken, göz içinde kanama, yapışıklık, katarakt ve göz tansiyonu gibi sorunlar bulunan Taşkıran, ameliyata alındı. Kayseri Doktoröz Göz Ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şeker hastalığına bağlı gözü kapanan hastalarına tek seansta yaptıkları 4 ameliyat ile yapışıklık, göz tansiyonu, katarakt ve kanama sorunlarını giderdiklerini belirtti. Ameliyatların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Kayseri Doktoröz Göz Ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şu bilgileri verdi:


“Hastamızın sağ göz bebeğinde yapışıklık ve şeker hastalığına bağlı göz arkasında kanama vardı. Sol gözünde yapışıklık, kahverengi katarakt ve göz arkasında kanama tespit ettik. Her iki gözüne yaptığımız operasyon sırasında tek bir seansta her iki gözdeki dört ayrı soruna müdahale etmiş olduk. Her iki gözdeki yapışıklıkları açtık. Sol göze fako yöntemi ile katarakt ameliyatı yaptık. Her iki gözde göz arkası ameliyatlarını gerçekleştirdik. Göz içindeki mevcut kanamaları vitrektomi ameliyatları ile temizledik. Operasyon her iki göz için de yaklaşık bir saat sürdü. Aynı gün evine giden hastamız, artık sağlıklı bir şekilde görüyor ve yaşamını yardımsız sürdürebiliyor.”


Gözlerindeki sorunlardan kurtularak sağlığına kavuşan Şerife Taşkıran da, 35 yıldır gözlerinden sıkıntı çektiğini belirterek, hastane yetkililerine ve doktoruna teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:41
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