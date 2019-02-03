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Şeker hastalarının kurtarıcısı: Tarçın!

Yükseği kadar kan şekeri düşüklüğü de yaşamı tehdit ediyor. Şeker hastalığı bugün birçok kişinin sorunu. Uzm. Dr. Medine Çetin Erden, “Kuşburnu, tarçın tüketin” diye ifade etti.

03 Şubat 2019 Pazar 00:39
Şeker hastalarının kurtarıcısı: Tarçın!

DİYABET HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Yanlış beslenme, hareketsiz ve genetik yapı toplumda şeker hastalığı diye bilinen diyabete davetiye çıkartıyor. Kan şekerinin yükseği kadar düşüğü de tehlike oluşturuyor. Uzman Doktor Medine Çetin Erdenhipoglisemi olarak adlandırılan kan şekerini düşüklüğünün beyin, böbrek ve kalp gibi yaşamsal organlara zarar verdiğini belirtiyor. Bu hastalara ana ve ara öğünleri atlamamaları konusunda uyarıda bulunan Dr. Erden, "Ceviz, badem gibi kuruyemişler ile sebze ve meyve tüketimine özen gösterin. Yağsız et ve balık yiyin. Çay kahve tüketimini abartmayın" uyarısında bulunuyor. Diğer önerilerini şöyle sıraladı.
Haftada en az 3-4 gün en az 45 dakika spor yapın.

Bol su için.

Tarçın tüketin.

Yanınızda ara öğünler için badem, ceviz, kuru meyveler bulundurun.

Kuşburnu ve ıhlamur gibi kan şekerini dengeleyen bitki çaylarını tercih edin..

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:39
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