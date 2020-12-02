Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını bulan BioNTech'i eşi profesör Uğur Şahin ile birlikte yöneten Özlem Türeci, “Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz” dedi.

Şeker hastalarına korona aşısı yapılır mı?

Aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. Tereddütler ve soru işaretlerinin olması doğal. Yurttaşlarımız şundan emin olsun. Kullanıma girecek aşıyla ilgili "Aşı Bilim Kurulu" inceleyip onay veriyor. Türkiye'ye uygulanacak olan aşı 2 aydır kullanılıyor ve 700'den fazla kişide kullanıldı. Hiçbir yan ve olumsuz etki görülmedi. Görülseydi böyle bir anlaşma yapılmazdı. Bu aşı inaktif bir aşı, bu tür aşılar dünyada 100 yıldır kullanılıyor endişe etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Kovid-19 enfeksiyonunun en ağır diyabetik hastalarda seyrettiğine dikkat çekti. Süresi 5-10 yılın üzerinde olan, 35 yaş üzeri tip-1 diyabetik hastalar ile 45 yaş üzeri tip-2 diyabetli hastaların daha çok dikkati olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şeker hastalarına korona virüs uyarısında bulunarak, ”Hastalarda kan şekeri kontrolü demek, açlık kan şekeri, yemeklerden önce bakılan şekerin 80-130 mg/dl civarında, tokluk kan şekerinin ise, yemeklerden 2 saat sonra bakılan kan şekeri seviyesinin 160 miligram altında olmasıdır. Bütün dünyada en iyi kan şekeri takibinin evde parmak ucundan kendi kendimize ölçtüğümüzde sağlanabiliyor. Kan şekeriniz 250-300 miligram/dl’nin üzerinde sürekli seyrederse hastalar öncelikle doktoruna ulaşması gerekiyor. Bu durumun çok önemlidir. Bir sağlık kuruluşuna veya bir diyabet hemşiresine telefon ile ulaşmak gerekiyor” dedi.

Dengeli beslenme ve vücut bağışıklığını sağlamak için bazı diyet önerilerinde bulunan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Yeterli sıvı tüketelim. İlaçlarınızı ihmal etmeyin, evde yedek ilaç, gıda bulundurun. Kan şekeri yeterli dengede değilse ilaç ve insülin dozu doktorunuza danışılarak artırılabilir. Uykunuzu ihmal etmeyin. Mevsiminde tüketilen taze sebze, bol salata, meyve, bol miktarda kabuklu baklagiller, tahıllar, fındık ve fıstık tüketilmesi gerekiyor. Günde yaklaşık 45 dakika kadar ev içinde mümkün olduğu kadar hareket edin” diye konuştu.

Aşı kimlere uygulanacak?

Risk sadece hastalığa yakalanma ve hastalığı ağır seyretme riskinin dışında hastalığı bulaştırma riskinin de göz önünde bulundurulmasını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü öncelik sırasını şöyle sıraladı;

1- Virüsle karşılaşma yakalanma riski yüksek olan kişiler

2- Virüsü taşıma ve başkalarına bulaştırma riski olan kişiler

3- Virüse yakalandığı zaman hastalanma, ağır seyretme ve ölüm riski yüksek olan kişiler

Prof. Dr. Özlü, aşı kimlere nasıl ve hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı sorusunun yanıtını toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklayabileceğini söyledi.