Şeker diyabet hastalarına erken emeklilik var mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2020'de diyabet hastalarına 6,9 milyar liralık sağlık hizmeti desteğinde bulundu. Sağlık raporu olan diyabetli hastaların grip aşısı her yıl, zatürreye karşı koruma sağlayan pnömokok aşısı ise 5 yıl da bir SGK tarafından karşılanmakta. Bu Çerçevede, 2021'de diyabet hastası yaklaşık 550 bin kişinin grip aşısı, yaklaşık 5 bin kişinin ise pnömokok aşısı gideri SGK tarafından ödendi.

Şeker hastalarının kullandığı 171 diyabet ilacının ücretini hastalara yansıtılmıyor. 2020'de SGK'nin diyabet hastalarına sağladığı tüm sağlık hizmetlerinin tutarı 6,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Şeker hastaları erken emekli oluyor mu?

Şeker hastalarına sağlanan sağlık hizmetlerinin yanında malulen emeklilik yer almakta. Şeker hastalığının en az üç organına zarar verdiği ve çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kaybettiği tespit edilen hastalar, en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim gününe sahip olmaları halinde SGK'den malulen emekli olabiliyor.

Kimler malulen emekli olur?

Çalışma sırasında iş kazası, meslek hastalığı ya da hastalık nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler malulen emekli olup emekli aylığı almaya hak kazanırlar. Malulen emekli olabilmek ve emekli aylığı alabilmek için listelenen belli hastalıkları var. Bazılarını sıralayayım: Kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları malulen emeklilik gerektiren hastalıklar arasında en üst sıralarda geliyor.

Malulen emekli başvurusu nereye yapılır?

Malullük aylığından yararlanmak için nereye, nasıl başvurulacak? Çalışan ya da işveren maluliyet durumunun tespiti için bulunduğu ildeki SGK il müdürlüğüne veya SGK merkezine yazılı olarak başvurabilir.