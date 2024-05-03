Şeker deposu... Uzmanı uyardı: Fındık ezmesi sizi kandırıyor, izin vermeyin... Yağ olarak geri dönüyor

Sağlıklı yiyecekler sizi kandırıyor olabilir mi? Diyabet alanında uzmanlaşmış Diyetisyen Courtney Smith, sağlıklı olarak pazarlanan ancak zararlı içerikleri gizleyen gıdalar konusunda uyarılarda bulundu. Peki, nelere dikkat edilmeli?

Smith, aldatmacanın sözde sağlıklı gıda maddelerinin paketlenmesinde ve tanıtımında yattığını söyledi. "Ön ambalajın üzerinde yer alan pek çok terim ve açıklama, bir ürünün sağlığı teşvik eden bir ürün gibi görünmesine neden olabilir, ancak buna aldanmayın!" dedi.

"Danışanlarıma, bilgilerin daha düzenli olduğu arka taraftaki beslenme gerçekleri etiketine bakmalarını söylüyorum" diyen diyetisyen, sağlıklı olarak algılanan bazı yiyeceklerin bizim için faydalı olarak pazarlanan ürünlerden daha iyi olduğunu söyledi.

Markette dikkat edilmesi gereken 4 şeyden birinin granola olduğuna dikkat çeken Smith, "Granola, sağlıklı bir tahıl seçeneği gibi görünebilir ancak topakları oluşturmak için kullanılan büyük miktarda ilave şeker içeriyor" dedi.

Kalori açısından yoğun olan granolayı kase dolusu yerine üst malzeme olarak yemeyi tavsiye ediyor. Benzer nedenlerden dolayı Smith, granola barların son çare olarak kullanılması gerektiğini bildiriyor. "Egzersiz yapıyorsanız ve hızlı, yemesi kolay kalorilere ihtiyacınız varsa, granola barlar hafif bir atıştırmalık olarak kullanılabilir ancak gerçekte yalnızca bir öğünü kaçırırsanız veya başka seçeneğiniz yoksa yedek olarak kullanılmalıdır" diyor. Smith, fıstık ezmeli elma, havuçlu humus, ananaslı süzme peynir veya çilekli yoğurt almayı öneriyor.

Karışık kuruyemiş de sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünebilir, ancak Smith granola, yulaf, kuru üzüm ve yer fıstığını tıka basa yemeye karşı uyarıyor. "Karışımın iyi niyetli bir geçmişi var, ancak ticari olarak satılan kuruyemiş karışımlarının çoğu şeker, çikolata, şekerli fındık veya çok miktarda kurutulmuş meyve içeriyor. Bu nedenle porsiyon boyutu tüketmek istediğimizden çok daha az" ifadelerini kullandı.

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Fıstık ezmesi sıklıkla kötü bir üne sahip olsa da tam yağlı beslenmenin yararlarını öven Smith, "Yer fıstığı sağlıklı yağ bakımından yüksektir. Fıstık ezmesinin 'yağı azaltılmış' olmasını sağlamak için üreticiler dolgu maddeleri ekleyerek ürünü sulandırıyorlar. Yağ içeriği genellikle birkaç gram azaltılırken, şeker içeriği ve içindekiler listesi artar" dedi.

Smith, çeşitli fındık ezmelerinin farklı vitamin ve mineraller içerdiğini ve bunları fıstık, badem, kaju ve ayçiçeği arasında değiştirmenin her birinin karşılığını almanın kesin bir yolu olduğunu söylüyor.

Smith şu uyarıda bulunuyor: "B12 gibi bir B vitamini eksikliğiniz olmadığı sürece, enerji içeceğinde B vitamini tüketmek size daha fazla enerji vermeyecektir. Etiketinde 'yağ yaktığını' iddia eden herhangi bir gıda ürünü bir tehlike işaretidir."

Metabolizmalarını ve yağ yakma potansiyellerini artırmak isteyenler için Smith, kuvvet antrenmanı ve sağlam bir uyku programı öneriyor.

"Kas kütlenizi artırmak için haftada iki kez kuvvet antrenmanı egzersizleri yapmayı deneyin, bu da metabolizmanızı hızlandıracaktır" dedi.