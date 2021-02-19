Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz? Zararları nelerdir?

Dört temel şeker türü vardır. Bunlar Glikoz, fruktoz, sakaroz ve yüksek fruktozlu mısır şurubudur. Şeker, tatlıya bağımlılığı olmayanların bile beslenmelerinde büyük bir yer tutar. Çünkü neredeyse yediğimiz her şeyde şeker vardır. Ancak besinlerin içerdiği bütün şekerler aynı değildir. Bu nedenle şeker türlerinde ki zararları bilmemek sağlımızı büyük ölçüde tehlikeye atabilir. İşte “Şekerin zararları nelerdir ve bağımlılığından nasıl kurtuluruz?” sorularının cevabı…

Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz?

Paketlenmiş ürünlerle aranıza mesafe koyun. Örneğin, meyve suyunu hazır almak yerine kendiniz evde hazırlayın.

Gün boyunca bol bol su için.

Her yemekte protein alın. Çünkü protein basit karbonhidrattan daha yavaş sindirildiği için sizi daha uzun süre tok tutar. Böylece akşam yemeğinden sonra tatlı yeme isteğine daha fazla direnebilirsiniz.

3 hafta boyunca en sevdiğiniz tatlıyı yemeyi bırakın. 3 haftanın sonunda, tat almanız değişecektir, tatlıya karşı olan iştahınız eskisi gibi güçlü olmayacaktır.

Atıştırmaya karşı direnin. Canınız tatlı bir şey istiyorsa, önce bunun hakkında düşünün veya kısa bir yürüyüş yapın. İsteğinizi erteleme sürecinden sonra iştahınız bastırılmış olduğunu göreceksiniz.

Şekerin zararları nelerdir?

Vücuda hiçbir faydasının olmadığı ispatlanmıştır.

Ciltte kırışıklık olmasına neden oluyor.

Hafızanın zayıflamasına sebep oluyor.

Kanser riskini arttırıyor.

Vücudun savunma sistemini saldırdığı için bağışıklığı zayıflatıyor.

Dişlerin çürümesine neden oluyor

Vücut yağ ve şekeri kolay sindiremediği için Obeziteye neden oluyor.

Karaciğer yağlanma riskini arttırıyor.