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Sekbanlı Mahallesi Konağı için ilk adım atıldı

İzmit Belediyesi tarafından Sekbanlı Mahallesi’ne inşa edilecek konağın yapım ihalesi gerçekleştirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:22
Sekbanlı Mahallesi Konağı için ilk adım atıldı

İzmit Belediyesi tarafından Sekbanlı Mahallesi’ne inşa edilecek konağın yapım ihalesi gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi, mahalle konaklarının yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi son olarak Sekbanlı Mahallesi’ne konak yapımı için çalışma başlattı. Yaklaşık maliyeti 640 bin lira ve yapım süresi 240 gün olarak belirlenen konağın yapımı için ilk adımı atan İzmit Belediyesi, ihale düzenledi. 4 firmanın katıldığı ihalede verilen en yüksek teklif 799 bin TL olurken, gelen en düşük teklif ise 523 bin TL oldu. Komisyon teklifleri inceledikten sonra, kattan oluşacak olan ve içerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık binası ile kurs alanın bulunacağı konağın yapım içini üstlenecek kazanan firmayı açıklayacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:22
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