Şehzadeler’den Bosna’ya çıkarma

CEMAL ALMIŞ

Manisa’nın önemli ilçelerinden Şehzadeler Belediyesi, kardeş şehri olan Bosna Hersek’in Donji Vakuf Belediyesi’nin davetlisi olarak, bu yıl 508. defa düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katıldı. 4 günlük Bosna Hersek ziyaretinde Şehzadeler Belediyesi heyetinin ilk durağı, Bosna Hersek kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in Saraybosna’da bulunan kabri oldu. Ziyaretin ikinci gününde Şehzadeler Belediyesi’nin kardeş şehri olan Donji Vakuf şehrini ziyaret eden heyet, Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç’i ziyaret ederek, kardeş şehrin Belediye Başkanı’na hediye takdiminde bulundular.