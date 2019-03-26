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Şehzadeler Ziraat Odası’ndan üreticilere 35 bin zeytin fidanı

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası, Manisalı üreticilere 4 etap halinde toplam 35 bin trilye cinsi zeytin fidanı dağıttı.

26 Mart 2019 Salı 16:44
Şehzadeler Ziraat Odası’ndan üreticilere 35 bin zeytin fidanı

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası, Manisalı üreticilere 4 etap halinde toplam 35 bin trilye cinsi zeytin fidanı dağıttı.


Manisa Şehzadeler Ziraat Odası tarafından 4 etap halinde çiftçilere toplamda 35 bin adet trilye cinsi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı. Çiftçiler, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “4 etapta bugüne kadar 35 bin adet trilye cinsi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı. Hayırlısı ile tüm Manisalı çiftçilerimize ulaşımı dağıtımı odamız tarafından yapılmıştır. Şehzadeler Ziraat Odamız olarak hiç bir kar amacı gütmeden Bursa Orhangazi’den trilye cinsi sertifikalı 35 bin fidandan alan üreticilerimizin bizlere teşekkür etmesi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tüm çiftçilerimize bereket dolu bol mahsuller almalarını diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:44
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