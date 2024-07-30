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Siyaset “Şehzadeler şehri”nde CHP’den büyük skandal! “İmanı olan bunlara oy vermez”
Siyaset

“Şehzadeler şehri”nde CHP’den büyük skandal! “İmanı olan bunlara oy vermez”

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:40:00 - 2024-07-30 14:40:59
"Şehzadeler şehri"nde CHP’den büyük skandal! "İmanı olan bunlara oy vermez"

Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde CHP’li yöneticiler ve belediye çalışanlarının içkili alem yaparken çekilen görüntüleri infiale neden oldu. Vatandaşlar, "İmanı olan bu rezalete oy vermez" diyerek tepkisini dile getirdi.

Manisa’nın Şehzadeler şehri olarak bilinen Yunus Emre ilçesinde CHP’li belediye çalışanları ve yöneticilerinin içkili alem yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan’ın da katıldığı bu skandal görüntüler, Müslümanların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, kamuoyundan büyük tepki aldı. CHP’ye oy veren Müslümanlara yönelik yapılan çağrıda, bu tür rezaletlere göz yumanların imanlarını sorgulaması gerektiği belirtildi. “İmanı olan bu rezalete oy vermez” ifadeleriyle tepkiler çığ gecikmedi.

Olayla ilgili “helalleşme” yalanıyla Müslümanlardan oy devşirmeye çalışan CHP kanadından henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntülerle ilgili nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehzadeler şehri Manisa’da yaşanan bu içkili alem skandalı, CHP’nin inançlara ve değerlere ne kadar saygılı olduğunu sorgulatan bir olay olarak gündeme oturdu.

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Yorumlar

Mert ali

Kime ne sanane? Hesap mı verecek ?

Ahmet

geçmiş olsun
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