Şehriye çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay şehriye çorbası tarifi
Basit malzemeler kullanarak oldukça lezzetli bir terbiyeli şehriye çorbası yapabilirsiniz.
Basit malzemeler kullanarak oldukça lezzetli bir terbiyeli şehriye çorbası yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 litre sıcak su
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı domates rendesi
- Karabiber, pul biber
- Tuz
Yapılışı
İlk olarak uygun bir tencerede tereyağını alıp eritelim. Tereyağı eridikten sonra üzerine domates rendesini ilave ederek kavuralım. Üzerine sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım. Kaynayan suyumuza tel şehriyeleri ekleyip karıştıralım. Karabiber, pul biber ve yeteri kadar tuzu ilave edip şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Çorbayı piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.