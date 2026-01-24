Şehrin ortasına kurtlar indi

İpekyolu Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan Erkan Çetin ve Jiyan Öztunç, yol ortasında ilerleyen kurtlarla karşılaştı. Sürücü Çetin yoluna devam ederken, araçta bulunan Öztunç o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre ana yol üzerinde koşan kurtlar, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

İlk kez bu kadar yakından kurtla karşılaştıklarını belirten Erkan Çetin, "İlçe merkezinde seyir halindeyken bir anda karşımıza çıktılar. Oldukça kalabalık bir sürüydü. Vatandaşlarımızın özellikle gece saatlerinde yaya olarak dışarı çıkarken çok dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmeye devam edebileceği belirtilirken, yetkililer ise çevre köylerde ve ilçe merkezindeki vatandaşları yabani hayvan temasına karşı uyardı.