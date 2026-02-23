  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin şaibeli kurultay davasından olay ifadeler: En çok parayı kim verirse oylar ona! İstanbul ekibinden il başkanına 300 bin dolar 100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur” Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz Gözler şaibeli kurultay davasında İran böyle kuşatıldı: ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı haritada! CHP takkıyenin dibine vurdu! Mezar başında rakı Ramazan'da iftar Washington’ın gölgesinde Paris ittifakı Ortağını Güney Asya’da buldu Meksika’da otelde mahsur kalan Cüneyt Özdemir gelişmeleri paylaşıyor! “Otellere ilişmediler şimdilik” Emin Pazarcı'dan "Yerseniz" Tepkisi: "Bu Değirmenin Suyu Nereden Geliyor?"
Dünya Resmi açıklama geldi: Rusya, Ukrayna'da 8 yerleşim yerini ele geçirdi
Dünya

Resmi açıklama geldi: Rusya, Ukrayna'da 8 yerleşim yerini ele geçirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Resmi açıklama geldi: Rusya, Ukrayna'da 8 yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açılamada son bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 14-20 Şubat'ta Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, mühimmat depolarına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka ve Harkovka, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Kriniçnoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 116 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1669 çok namlulu roketatar, 33 bin 381 obüs ve havan topu ile 55 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.

Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor
Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor

Dünya

Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor

Balistik füze tesisi vuruldu! Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
Balistik füze tesisi vuruldu! Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı

Dünya

Balistik füze tesisi vuruldu! Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23