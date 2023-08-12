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Yaşam Şehri siyah dumanlar böyle kapladı
Yaşam

Şehri siyah dumanlar böyle kapladı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 19:48:00 -

Hurdacılar kentsel dönüşümde atıkları yakıyor, şehri siyah duman kaplıyor.

Bursa’da kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş ve yıkılmış evlerin arasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından gözüktü. Hurdacıların binalardaki kabloları ayrıştırmak için yaktıkları öğrenildi.

Yangın, Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmış binaların arasında bulunan alanda meydana geldi. Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahalle sakinleri yangını hurdacıların çıkardığını iddia etti.

Şehrin birçok noktasından gözüken dumanların sebep olduğu yangınla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.

Yangının hurdacılar tarafından bakır kabloların ayrıştırılması için çıkarıldığı iddia edildi.

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