Zekeriya Yapıcıoğlu Akit TV’de yorumladı! Kürtlerin ayrı devlete bakış açısı
Akit TV'de değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kürtler ayrı bir devlet kurmak istemiyor" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Akit TV'de açıklamalarda bulundu.
Gün Ortası programında Resul Demir'in sorularını cevaplayan Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kürtler ayrı bir devlet kurmak istemiyor"
Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:
Biz niye bölünelim ki kardeşim? Sorun Kürt'e 'siz ayrılıp başka bir devlet kurmak istiyor musunuz?' diye.
Yüzde 90'undan fazlası 'hayır' diyecektir.