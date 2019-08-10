Şehitliklere bayram ziyareti

GAZİANTEP/MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep Asri Mezarlık ile Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile beraberindeki heyet, Türk bayrakları örtülen mezarlıklara karanfil bıraktı.

Vali Gül, daha sonra şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

- Malatya

Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti, şehitlikte duygusal anlar yaşandı.

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de düşen askeri helikopterde şehit olan Yarbay Songül Yakut'un kabri de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelen vatandaşlar, dua etti.

Şehitliği eşi ve iki çocuğuyla ziyaret eden Şevki Güner, çocuklarıyla vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, bayram öncesi ziyaret ettiklerini söyledi.



Ailesinde şehit olmadığını ancak her bayram öncesinde ailesiyle şehitliği ziyaret ettiklerini belirten Güner, "Dua ederek, şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bizler çocuklarımıza bunları öğretmek adına sürekli şehitlerimizi ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Adıyaman

Adıyaman Yeni Mezarlık Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve askeri erkan şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programın ardından protokol üyeleri Belediye Nikah Salonu'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Aykut Pekmez, burada yaptığı konuşmada, huzur ve güven içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Bayramların hoşgörü, kardeşlik ve maneviyatın yüksek olduğu önemli günler olduğunu ifade eden Pekmez, "Milleti millet yapan önemli değerlerimiz var. Bayramlarımız bu önemli değerlerden biri. Bayramlar, gurbette olan vatandaşlarımızın sevdiklerini ve ailelerini görmeye vesile oluyor. Sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum." diye konuştu.



