Şehitlik ve vakıf arazileri aslına uygun kullanılacak

Hasan Türkmen Ankara

Gazetemiz Akit’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Baldöken Şehitliği’nde ayyaşların kol gezmesini, şehitlikte alkol şişelerinin bulunmasını ve camilere ait vakıf arazilerinin gece kulüplerine kiralanmasını “KKTC’de ahlaksızlık” başlığıyla gündeme getirmişti. Bu haberlerin ardından yavru vatanda gündem olan şehitlik ve vakıf arazilerine, Başbakan Ersin Tatar, sessiz kalmayarak, düzeltileceği sözünü verdiği öğrenildi.

Şehitlik temizlenecek!

Gittikçe İslam kültüründen uzaklaşan ve Batı kültürünün salgın hastalık gibi yayıldığı yavru vatan Kıbrıs’ta İslami değerler yok olmaya başladı.

Kıbrıs Girne’de Osmanlı Devleti tarafından yapılan Baldöken Şehitliği’nin bir bölümünün otopark olarak kullanılması, bir kısmının da halka açık dinlenme parkı olarak kullanıldığı ve alkol içildiğini, Akit’in gündeme taşımasıyla KKTC’de gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz gün Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakır ile görüşen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu uygulamaların bir önceki hükümetten kaldığını belirterek, en yakın zamanda, şehitliğin temizleneğini ve camilere ait vakıf arazilerinin amaçları dışında kullanılmasını engelleyeceklerinin sözünü verdi.

Vakıf arazileri, amaçları dışında kullanılmayacak!

Aynı şekilde Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta yapılan tarihi Ağa Cafer Paşa Camii’nin hemen yanındaki vakıf arazisi gece kulübü yapılarak, LGBTİ’lerin uğrak mekanına dönüştürüldüğü yönünde yaptığımız haberler ile KKTC hükümeti harekete geçti.

Din Gör-Sen Genel Başkanı Çakır’a vakıf arazilerinin de amaçları dışında kullanılmasını engelleyeceklerini söyleyen Başbakanı Ersin Tatar, “Vakıf arazileri amacının dışında kullanılmasını en kısa zamanda engelleyeceğiz” dediği öğrenildi.

“Akit, hassasiyetini gösterdi”

Şehitlik ve camilere ait vakıf arazilerin önemli değerler olduğunu belirten Din Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Akit’in haber yapmasıyla Kıbrıs’ta çok gündem oldu. Biz de sendika olarak destek verdik. Şehitliğimize sahip çıkılmasını istedik. Allah Akit’ten razı olsun. Bu konudaki hassasiyetini bir defa daha gösterdi.

Başbakanımız Ersin Tatar Bey de, bu konulara el atacaklarını söylediler. Biz kendisine inanıyoruz. Şehitliğe ve vakıf arazilerine sahip çıkacaktır. Bunlar en önemli değerlerimizdendir. Sahip çıkılmalıdır” diye konuştu.