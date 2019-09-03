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Şehitlerin ve Filiz Kaplan’ın ismi Toroslar’da yaşayacak

Toroslar Belediye Meclisi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler Polis Memuru Ahmet Yıldırım ve Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek ile kadın cinayetine kurban giden Filiz Kaplan’ın isimlerinin Toroslar’da yaşatılmasını kararlaştırdı.

03 Eylül 2019 Salı 10:50
Şehitlerin ve Filiz Kaplan’ın ismi Toroslar’da yaşayacak

Toroslar Belediye Meclisi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler Polis Memuru Ahmet Yıldırım ve Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek ile kadın cinayetine kurban giden Filiz Kaplan’ın isimlerinin Toroslar’da yaşatılmasını kararlaştırdı.


Toroslar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda, Yalınayak Mahallesi 102054 sokak ile Kanalboyu Caddesi kesiştiği noktada bulunan parka ‘Toroslar Belediyesi Şehit Polis Memuru Ahmet Yıldırım Parkı’, Korukent Mahallesinde yakın zamanda açılışı yapılacak kreş ve gündüz bakım evi tesisine de ‘Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi’ isminin verilmesi kararlaştırıldı. 28 Haziran’da işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Filiz Kaplan’ın isminin ise Turgut Türkalp Mahallesi 79008 sokak ile 79009 sokağın kesiştiği noktada yer alan parka verilmesi kabul edildi.


Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, “İki ay önce eski eşi tarafından katledilen Filiz Kaplan’ın ismini hemen evinin yanında yer alan parka verdik. Kendi oturduğu mahallesinde isminin yaşatılmasını istedik. Yalınayak Mahallemizdeki parkımıza da şehit Polis Memurumuz Ahmet Yıldırım’ın ismini, Korukent Mahallemizdeki tesisimize de Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek’in ismini verdik. Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:50
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