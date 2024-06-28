Şehitlerin kemiklerini Sözcü-CHP mi, AK Parti mi sızlatıyor

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sözcü gazetesi 17. yaşına basıyormuş..

“Sözümüz namusumuzdur” diye başlamışlar..

Şimdi de “Sözümüzden dönmedik, asla dönmeyeceğiz” diye başlık atmışlar.

Sözcü’nün yöneticilerine hatırlatayım.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Döndüğünüz sözleri aktarırsam, başınız döner, ayakta duramaz, çökersiniz..

FETÖ’ye sahip çıktığınız yıllarda yaptığınız ihanetleri sıralarsam, halkın huzuruna çıkacak yüzünüz kalmaz..

Hepsini dökmeyelim.

Ama bunlar da ortalığı boş görmesinler..

Birkaç tane rezilliklerini verelim, fazla yüksek sesle bağırmasınlar..

27 Ağustos 2015 tarihli Sözcü gazetesi!

Manşetleri şöyle:

“Tayyip, PKK’lı dediği HDP ile kol kola seçime gidiyor”

Spotunda da şöyle diyorlar:

“HDP’yi ‘terörist’ ilan ettiler. “Kandil’in uzantısı” dediler. Şimdi onlarla hükümet kuruyorlar. Şehitlerin kemikleri sızlıyor. Bu millet sizi affetmez”

Üst başlığı da vereyim, Erdoğan düşmanlığında ne kadar ilkesiz olduklarını, ne kadar karanlık işbirliklerine imza attıklarını siz de görün..

O tarihte Ahmet Davutoğlu henüz AK Parti’den ayrılmamış.. Hatta Erdoğan’ın sayesinde, başbakan koltuğunda oturuyor.. Sözcü, Erdoğan’a düşman ya.. Davutoğlu da hali ile Sözcü’nün düşmanlığını kazanmış:

Davutoğlu’nun ahlaksız teklifini CHP reddetti. MHP bir fire verdi.”

Olay ne?

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