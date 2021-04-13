Şehitlerimizle dalga geçmişti: FETÖ'nün ateist yazarı mahkemede kıvırdı!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları; Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir'in yeniden yargılanmasına başlandı. Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aldıkları cezalar ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Özdemir'in beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra FETÖ şüphelilerinin ilk duruşması bugün yapıldı.

Şahin Alpay: Dini inancım yok

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarından Şahin Alpay, bugünkü ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, "Gülen cemaatinin ya da herhangi bir dini cemaatin üyesi olmam mümkün değil. Zira dini inançlara saygılıyım ancak dini inançları olan bir kimse değilim." dedi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi kararlaştırılarak ertelendi

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mehmet Özdemir ve Şahin Alpay hakkında, örgütlü suçlar bilgi bankasından araştırma yapılması kararı alındı. Duruşmanın ertelenmesine hükmedilirken, Hüseyin Gülerce, Binnaz Toprak, Ümit Erol ve Zekeriya Tüzen'in tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

'Dini inancım yok'

Bugün mahkemede, 'Dini inancım yok ama dinin inançlara saygılıyım' diyen Şahin Alpay, 2015 yılında katıldığı bir canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'şehitlik' üzerinden hedef almıştı. FETÖ'nün yayın organı Mehtap TV'de, Eser Karakaş'ın konuğu olan Şahin Alpay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitlik makamının İslam'daki önemini anlattığı ifadelerini, şu hadsiz ifadelerle yorumlamıştı:

" 'Bizim dinimize göre' dedi. 'Şehitler ölmez, yaşamaya devam ederler' dedi. Bu ne demek yani? Ben çok merak ettim yani. Bizim bunca askerimizin, polislerimizin aileleri, anneleri, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri.. Nasıl karşılıyorlar böyle lafları? Bu lafın manası şu açıkçası: 'Üzülmeyin. Üzülecek bir şey yok. Onlar zaten yaşıyorlar. Ölmediler. Cennete gittiler. Yahut yaşıyorlar' Yahu...."