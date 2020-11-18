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Gündem Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkladı. Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı maddelerde şehitlerimizin kemiklerini sızlatan ifadelere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:46:00 -
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi seçimlerde yenemeyen muhaliflerin pohpohladığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümete 'şartlı' destek açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından, partinin Ahmet Davutoğlu imzalı 10 maddelik bir açıklama yapıldı. Gelecek Partisi sıraladığı 10 maddeyi hükümetin uygulaması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı

Davutoğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin avukatlığına soyundu.

Terör örgütü PKK’ya yaptığı yardımları tespit edilen HDP’li belediyelere yapılan kayyım görevlendirmelerini "siyasi baskı" olarak niteledi. 

İşte şehitlerimizin kemiklerini sızlatan o skandal madde:

"Milyonlarca Kürt vatandaşımızın oylarını yok sayan kayyım düzenine son verin. Sırf siyasi baskı olsun diye hapse attığınız yüzlerce, binlerce siyasi figürün haksız mahkumiyetlerine ve yargılamalarına son verin. Biz de sonuna kadar destek verelim."

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