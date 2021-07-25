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Gündem Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 7 hain öldürüldü
Gündem

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 7 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman askeri şehit eden hain teröristlere anında karşılık verildiğini, en az 7'sinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:40:00 - 2021-07-25 12:02:19
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 7 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman askeri şehit eden hain teröristlere anında karşılık verildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası terörsitlere yönelik operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğinin altını çizdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada 7 teröristin ektisiz hale getirildiği bildirdi. Bakanlık, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, ailelerine başsağlığı diledi.

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Yorumlar

Ali KOGEN

Tel Rıfat'ın tamamını dümdüz etmedikçe daha çok şehit veririz,7 kıçı bokluyu vurduk diye kimi kandırıyoruz.
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Kürtünlü

Fondaş medyanın adamları itlaf edilmiş. Mehmetçik vatan size minnettar
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