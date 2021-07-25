Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 7 hain öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman askeri şehit eden hain teröristlere anında karşılık verildiğini, en az 7'sinin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman askeri şehit eden hain teröristlere anında karşılık verildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası terörsitlere yönelik operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğinin altını çizdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada 7 teröristin ektisiz hale getirildiği bildirdi. Bakanlık, şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayarak, ailelerine başsağlığı diledi.