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Şehitlerimizi uğurluyoruz

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı- Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da katıldı- Şehit babası Mehmet Aslan:- "Vatan sağ olsun, şehit babası oldum ona seviniyorum. Şehit babası oldum, ne ağlayacağım. Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de oğlumun silahını alıp gideceğim"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55
Şehitlerimizi uğurluyoruz

OSMANİYE (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan (28), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Aslan'ın, Osmaniye Devlet Hastanesi ek binası morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Uzanbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Aslan'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Sultan Aslan'ın, tören sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Baba Aslan, teröre tepki göstererek, "Vatan sağ olsun, şehit babası oldum ona seviniyorum. Şehit babası oldum, ne ağlayacağım. Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de oğlumun silahını alıp gideceğim. Oğlumun silahını verin. Tek oğlum, iki oğlum olsa onu da salardım. Benim arkamda devletim var, o itlerin arkasında kim var?" ifadelerini kullandı.

Evli olan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Çamiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:55
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